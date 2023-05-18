إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري” حسانة وحسينة”

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأ، صباح اليوم، الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية.

وذلك بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله الربيعة.

فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”

وتتم عملية فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” أبناء عمر رايانو، بمشاركة 35 من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر التمريضية والفنية.

تخصصات التخدير وجراحة الأطفال

ويشارك الفريق الطبي من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.

وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

فيديو | بتوجيهات القيادة.. استعدادات الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة" و"حسينة" في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/03JUL0TZVq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

ثمان مراحل.. وتستغرق حوالي 14 ساعة

وأوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ثمان مراحل وتستغرق حوالي 14 ساعة.

وأشار إلى أن التوأم ولدتا في مدينة كادونا بنيجيريا بتاريخ 12 / 1 / 2022م، وتشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

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130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا

وأضاف أن برنامج المملكة لفصل التوائم السيامية أشرف على 130 حالة من 23 دولة خلال 33 عامًا وقام بفصل 55 حالة وتعد هذه الحالة رقم 56.

وفي ختام تصريحه سأل معاليه المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين، وسمو ولي العهد خير الجزاء على الدعم غير المحدود لبرنامج المملكة لفصل التوائم السيامية.

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تحقيق إنجاز آخر يُسجَّل لصالح المملكة

وكان البرنامج سببًا بعد توفيق الله في ريادة المملكة بهذا البرنامج بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، وأن يُوفَّق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يُسجّل لصالح المملكة.