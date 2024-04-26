تمد سوق المملكة بـ80%.. انطلاق مهرجان الألبان والأغذية بمحافظة الخرج

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انطلقت فعاليات مهرجان الألبان والأغذية بالخرج أمس بمركز احتفالات البلدية في حدث يجمع شركات الألبان ومشتقاتها وقطاع الصناعات الغذائية على مساحة 130 ألف متر مربع.



مهرجان الألبان والأغذية بمحافظة الخرج:

ويهدف المهرجان الذي يستمر 10 أيام، إلى إبراز ما تحقق من منجزات في مستوى الجودة العالمية لمنتجات الألبان بالمملكة، وفتح آفاق وقنوات الاستثمار المرتبطة بإنتاج وتسويق الألبان ومشتقاتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, وإبراز الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.وقسم المهرجان على 12 منطقة, تقدمها مشروع الملك عبدالعزيز الزراعي الذي أمر بإنشائه وكان اللبنة الأولى لمشاريع الألبان والأغذية, ومناطق ترفيهية, ومسرح مفتوح, وحديقة, إضافة إلى الخيمة الرئيسية التي تعرض أركان للشركات الرائدة في القطاع.يذكر أن محافظة الخرج تنفرد باحتضانها شركات الألبان والأغذية التي تمد السوق السعودي بما يعادل 80 % من الإنتاج الغذائي.