بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح مغبرة خلال الـ 36 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متفاوتة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة تساقط أمطار وهبوب رياح من اليوم الخميس وحتى يوم غد الجمعة.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة

وأضاف أن الأمطار المتوقعة تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم.

نشاط للرياح المغبرة وأمطار على هذه المناطق

وتمتد الحالة إلى شرق وجنوب حائل وشرق مكة وغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد، تشمل اليمن والإمارات وعُمان والكويت وقطر والبحرين، تسبق بنشاط للرياح المغبرة.

أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.