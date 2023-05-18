الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على محافظة ضرية غرب القصيم
توضيح مهم من “سكني” لمن يجمع بين أكثر من زوجة
بشرى سارة.. “نيوم” تطرح أكثر من 400 وظيفة متعددة لهؤلاء الخريجين
عبر هذا الرابط.. تعرف على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين
“الخثلان” يكشف عن مفاجأة حول شعور الأموات في البرزخ بمرور الزمن
قبل نتيجة “النقل الخارجي”.. 5 نصائح للمعلمين إذا لم يحالفهم التوفيق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح مغبرة خلال الـ 36 ساعة القادمة

بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح مغبرة خلال الـ 36 ساعة القادمة

بهذه المناطق.. خبير طقس يُحذر من أمطار ورياح مغبرة خلال الـ 36 ساعة القادمة
٠٨:٢٠:١٩ ص، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متفاوتة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة تساقط أمطار وهبوب رياح من اليوم الخميس وحتى يوم غد الجمعة.

أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة

وأضاف أن الأمطار المتوقعة تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم.

الصورة

نشاط للرياح المغبرة وأمطار على هذه المناطق

وتمتد الحالة إلى شرق وجنوب حائل وشرق مكة وغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد، تشمل اليمن والإمارات وعُمان والكويت وقطر والبحرين، تسبق بنشاط للرياح المغبرة.

أمطار وسيول على الرياض ومعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

الصورة

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً على الرياض ومعظم مناطق المملكة

الصورة

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة من تقلبات جوية 

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة.

وتوقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الجوية الحصيني الدفاع المدني الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم رياح مغبرة طقس

مواد ذات صلة

المزيد
3 وزارات تدرُس بدلات للمعلمين خشية تسرّبهم

3 وزارات تدرُس بدلات للمعلمين خشية تسرّبهم

٠٩:٥٧ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
وزير خارجية اليمن يطالب دول الخليج بتدخل عسكري في بلاده

وزير خارجية اليمن يطالب دول الخليج بتدخل عسكري في بلاده

٠٤:٤٦ م، الأثنين، ٢٣ مارس ٢٠١٥
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

٠٣:٤١ م، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥
المملكةُ تدعو إلى ضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينجا والاعتراف بحقوقهم الأساسية

المملكةُ تدعو إلى ضمان سلامة وأمن مسلمي الروهينجا والاعتراف بحقوقهم الأساسية

١٢:٠٣ ص، الخميس، ١٦ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *