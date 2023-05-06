السبت، ١٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
غرائب.. ثور ضخم يقتحم ملعبًا في فرنسا ويسحل شخصاً لعدة أمتار (صور)
8 نصائح هامة لتقوية البصر وصحة العين لدى الأطفال
مسؤول سابق يكشف التخصص الأكثر قبولًا في أرامكو (فيديو)
استنفار أمني بسبب “نبتة” أمام منزل في الكويت.. ما السبب؟
بالفيديو.. بروق وأمطار غزيرة على فيفاء بجازان
بعد إطلاق النار على سيارته.. نجاة سفير تركيا في السودان من القتل

الرئيسية

 /

منوعات

 /

غرائب.. ثور ضخم يقتحم ملعبًا في فرنسا ويسحل شخصاً لعدة أمتار (صور)

غرائب.. ثور ضخم يقتحم ملعبًا في فرنسا ويسحل شخصاً لعدة أمتار (صور)

غرائب.. ثور ضخم يقتحم ملعبًا في فرنسا ويسحل شخصاً لعدة أمتار (صور)
٠٢:٤٦:٢٤ ص، الأحد، ١٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب يوثق لحظة اقتحام ثور ضخم لأحد ملاعب الكرة في فرنسا أثناء مباراة كرة قدم وسحل أحد الأشخاص.

سحل شخص

وأظهر مقطع فيديو لحظة هياج الثور وهروبه من بين يدي مروضه الذي لم يستطع السيطرة عليه وسقط أرضا، ليدخل الثور أرضية الملعب ويركض بشكل عشوائي.

قام الثور بجر رجل حول جزء من الملعب ثم ركض حوله لبعض الوقت، قبل أن يتباطأ الثور أخيرا.

عودة الهدوء

وحسب وسائل إعلام فإن الثور الهائج لم يصل الثور إلى أي شخص، وعاد في النهاية إلى مكانه من دون حدوث أي ضرر، لتستأنف المباراة لاحقا في ملعب “جيلبرت بروتوس” في مدنية بربينيان بفرنسا.

سبب وجود الثور

وحسب صحيفة الغارديان ، كان الثور هناك للإعلان عن جودة لحوم البقر في منطقة Pyrenees-Orientales في فرنسا ، وجاءت الفكرة من مالك الكاتالوني ، برنارد جواش ، الذي يمتلك مصنعًا محليًا لمعالجة اللحوم.

وكان من المفترض أن يؤدي ثلاثة ثيران وبقرتان ، وجميعهم من نفس السلالة ، أداء لفة شرف قبل المباراة ، وفقًا لبيان صادر عن النادي.

اقرأ أيضا

 

الكلمات الدلالية:
اخبار لايت ثور هائج فرنسا ملعب كرة منوعات

مواد ذات صلة

المزيد
لص عاثر بالأردن .. قاد سيارة بعد سرقتها فكانت المفاجأة

لص عاثر بالأردن .. قاد سيارة بعد سرقتها فكانت المفاجأة

٠١:٥٠ ص، الأثنين، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١
لص يتسلل إلى منزل لتناول الطعام والقيلولة

لص يتسلل إلى منزل لتناول الطعام والقيلولة

٠٤:١٩ م، السبت، ٢٥ أبريل ٢٠١٥
مواطن يتهم زوجته بعضه وجلده بـ«العقال».. و«جزائية جدة» تنظر في القضية

مواطن يتهم زوجته بعضه وجلده بـ«العقال».. و«جزائية جدة» تنظر في القضية

٠٨:٥٥ ص، الأربعاء، ١٨ مايو ٢٠١٦
تُغلق الجرح في ثوانٍ.. ابتكار مادة لاصقة بدلاً من الخياطة في العمليات الجراحية

تُغلق الجرح في ثوانٍ.. ابتكار مادة لاصقة بدلاً من الخياطة في العمليات الجراحية

٠٢:١٢ م، الأثنين، ٠٣ فبراير ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *