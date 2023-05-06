غرائب.. ثور ضخم يقتحم ملعبًا في فرنسا ويسحل شخصاً لعدة أمتار (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب يوثق لحظة اقتحام ثور ضخم لأحد ملاعب الكرة في فرنسا أثناء مباراة كرة قدم وسحل أحد الأشخاص.

سحل شخص

وأظهر مقطع فيديو لحظة هياج الثور وهروبه من بين يدي مروضه الذي لم يستطع السيطرة عليه وسقط أرضا، ليدخل الثور أرضية الملعب ويركض بشكل عشوائي.

قام الثور بجر رجل حول جزء من الملعب ثم ركض حوله لبعض الوقت، قبل أن يتباطأ الثور أخيرا.

عودة الهدوء

وحسب وسائل إعلام فإن الثور الهائج لم يصل الثور إلى أي شخص، وعاد في النهاية إلى مكانه من دون حدوث أي ضرر، لتستأنف المباراة لاحقا في ملعب “جيلبرت بروتوس” في مدنية بربينيان بفرنسا.

سبب وجود الثور

وحسب صحيفة الغارديان ، كان الثور هناك للإعلان عن جودة لحوم البقر في منطقة Pyrenees-Orientales في فرنسا ، وجاءت الفكرة من مالك الكاتالوني ، برنارد جواش ، الذي يمتلك مصنعًا محليًا لمعالجة اللحوم.

وكان من المفترض أن يؤدي ثلاثة ثيران وبقرتان ، وجميعهم من نفس السلالة ، أداء لفة شرف قبل المباراة ، وفقًا لبيان صادر عن النادي.

اقرأ أيضا