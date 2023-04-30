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تنبيه عاجل بشأن موعد صرف راتب التأمينات
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تنبيه عاجل بشأن موعد صرف راتب التأمينات

تنبيه عاجل بشأن موعد صرف راتب التأمينات

تنبيه عاجل بشأن موعد صرف راتب التأمينات
١٢:٠٢:١٣ م، الأحد، ١٠ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه من المقرر غدًا صرف رواتب المستفيدين من التأمينات.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار بشأن موعد صرف راتب التأمينات؟ إن “مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر”.

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تنويه مهم بشأن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

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ما طريقة التسجيل في الضمان المطور؟

– إنشاء مستخدم جديد.

-ملء البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

-سيتم إرسال “رمز التحقق إلى رقم الجوال المدخل.

– إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك.

-الضغط على “توثيق”.

-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور، بعدها يتم ملء البيانات المطلوبة في المنصة.

المستندات المطلوبة

ستظهر نوع المستندات المطلوبة بناءً على فئة المستفيد.

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