متداول.. شاحن متنقل يتسبب في انفجار بمدينة إسبانية

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تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول، أظهر انفجارا وقع في محل مخصص لغسل وتجفيف الملابس في مدينة لاكرونيا الإسبانية.

انفجار مفاجئ

وبين الفيديو، الذي وثقته الكاميرا الداخلية للمتجر، أن شخصا كان خارج من المحل، في حين تعمل بعض غسالات الملابس، وفجأة فتح باب أحد الغسالات، وانفجرت بشكل مفاجئ، وبقوة كبيرة، وتسببت في حريق وتهشيم واجهة المحل.

ونقلت حسابات عبر “تويتر”، أن سبب الانفجار هو وجود شاحن كهربائي متنقل بالخطأ، تسبب في هذا الانفجار.

La explosión de una secadora debido a un recargador de mecheros provoca el destrozo de una lavandería 📹 Mesoiro, Coruña pic.twitter.com/1UhIBdMjct — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 2, 2023

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إنقاذ طفل

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ لاعب كرة قدم شهير بالمملكة، طفلاً صغيرًا كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لاعب نادي الفيحاء، والهلال والتعاون سابقًا، مالك عبد المنعم، وهو يهرع مسرعًا إلى سيارة تصطف في أحد أحياء مدينة الزلفي حيث تزامن وجوده في المكان.

وسارع عبدالمنعم إلى إخراج مناديل محترقة من داخل السيارة التي أشعل النار فيها طفل صغير، تركه والده وحيدًا، مما كاد يتسبب بكارثة.