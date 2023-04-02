الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دولة عربية تقر تعديلات جديدة لنظام التأشيرات للقادمين من دول الخليج
شرطة الرياض تطيح بـ 8 محتالين روّجوا لحملات عمرة وهمية
13 هزة أرضية بدولة عربية.. اليوم الأحد
خطوات سداد فواتير المستفيدين من خدمة فرجت عبر تطبيق أبشر
هل تحب أن تكون من سكانها.. قرية خليجية تصوم 3 ساعات فقط
متداول.. شاحن متنقل يتسبب في انفجار بمدينة إسبانية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

متداول.. شاحن متنقل يتسبب في انفجار بمدينة إسبانية

متداول.. شاحن متنقل يتسبب في انفجار بمدينة إسبانية

متداول.. شاحن متنقل يتسبب في انفجار بمدينة إسبانية
١٠:١٧:٢٤ م، الأحد، ١١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول، أظهر انفجارا وقع في محل مخصص لغسل وتجفيف الملابس في مدينة لاكرونيا الإسبانية.

انفجار مفاجئ

وبين الفيديو، الذي وثقته الكاميرا الداخلية للمتجر، أن شخصا كان خارج من المحل، في حين تعمل بعض غسالات الملابس، وفجأة فتح باب أحد الغسالات، وانفجرت بشكل مفاجئ، وبقوة كبيرة، وتسببت في حريق وتهشيم واجهة المحل.

ونقلت حسابات عبر “تويتر”، أن سبب الانفجار هو وجود شاحن كهربائي متنقل بالخطأ، تسبب في هذا الانفجار.

اقرأ أيضا:

انفجار قوي يُودي بحياة 5 أشخاص وإصابة 3 وتدمير منازل سكنية غرب إيران

إنقاذ طفل

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو، لحظة إنقاذ لاعب كرة قدم شهير بالمملكة، طفلاً صغيرًا كاد يتسبب في حرق سيارة والده وهو بداخلها.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع لاعب نادي الفيحاء، والهلال والتعاون سابقًا، مالك عبد المنعم، وهو يهرع مسرعًا إلى سيارة تصطف في أحد أحياء مدينة الزلفي حيث تزامن وجوده في المكان.

وسارع عبدالمنعم إلى إخراج مناديل محترقة من داخل السيارة التي أشعل النار فيها طفل صغير، تركه والده وحيدًا، مما كاد يتسبب بكارثة.

الكلمات الدلالية:
انفجار في إسبانيا فيديو متداول متجر لغسل الملابس مدينة إسبانية

مواد ذات صلة

المزيد
بالتنسيق بين «الهيئة» و«الشرطة».. ضبط شخص هدد وافدة وابتزها في جدة

بالتنسيق بين «الهيئة» و«الشرطة».. ضبط شخص هدد وافدة وابتزها في جدة

١٢:٠٧ ص، الجمعة، ٠٧ يوليو ٢٠١٧
أهداه كفنه قبل عامين.. وفاة «الكرشمي» منسق الشيخ بتاوي

أهداه كفنه قبل عامين.. وفاة «الكرشمي» منسق الشيخ بتاوي

١٢:٠٨ ص، الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠١٦
بعد دخول صحفي غير مسلم مكة.. السديس: قدسية الحرمين خط أحمر ولا تساهل مع المتجاوزين مهما كانت جنسياتهم

بعد دخول صحفي غير مسلم مكة.. السديس: قدسية الحرمين خط أحمر ولا تساهل مع المتجاوزين مهما كانت جنسياتهم

٠٣:٤٤ م، الجمعة، ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
حماية المستهلك توجه 5 نصائح مهمة للمستهلك مع حلول رمضان

حماية المستهلك توجه 5 نصائح مهمة للمستهلك مع حلول رمضان

١١:٢٠ م، الخميس، ٣١ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *