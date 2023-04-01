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فيديو جديد للإعصار المدمر الذي ضرب أركنساس الأمريكية

فيديو جديد للإعصار المدمر الذي ضرب أركنساس الأمريكية

فيديو جديد للإعصار المدمر الذي ضرب أركنساس الأمريكية
١٢:٤٠:١٤ م، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو جديد مشاهد للإعصار المدمر الذي ضرب ولاية أركنساس الأمريكية امس الجمعة.

600 مصاب في إعصار أركنساس:

ونقلت وسائل إعلام عن حاكمة ولاية أركنساس سارة ساندرز، أن الولاية تعرض لأضرار جسيمة، بعد أن ضرب إعصار منطقة نورث ليتل روك، مسببا إصابة 600 شخص على الأقل.

وذكرت قناة CBS، وقع تأثير الإعصار على الجزء الأوسط من الولاية، بما في ذلك مدينة أركنساس الأكثر اكتظاظا بالسكان – ليتل روك -وضواحيها، ولم يتم بعد تقديم معلومات عن خطورة حالة الضحايا.

كان الإعصار جزءًا من حالة الطقس القاسية التي ضربت جنوب الولايات المتحدة، وامتدت إلى منطقة البحيرات العظمى في الشمال.

وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية زيادة خطر الإعصار في المنطقة، كما قتل إعصار آخر ما لا يقل عن 26 شخصًا في ولايتي ميسيسيبي وألاباما قبل أسبوع واحد فقط.

إعصار ميسيسيبي:

وقبل يومين، لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، مصرعهم.

ودمرت عشرات البنايات جراء إعصار قوي اجتاح مناطق من الجنوب الأمريكي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن إعصارًا تسبب في أضرار على بعد 60 ميلاً (96 كيلومترًا) شمال شرق بلدة جاكسون في ولاية ميسيسيبي.

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