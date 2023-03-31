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بدءًا من اليوم.. خبير طقس يُحذر من انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق
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بدءًا من اليوم.. خبير طقس يُحذر من انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

بدءًا من اليوم.. خبير طقس يُحذر من انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

بدءًا من اليوم.. خبير طقس يُحذر من انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق
٠٤:٥٨:٤٨ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، اليوم الجمعة، من انخفاض عام في درجات الحرارة على معظم مناطق وأنحاء المملكة.

انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشر

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب النماذج العددية للطقس فإنه يتوقع – بمشيئة الله – بدءًا من اليوم الجمعة 9 رمضان 1444هـ:

1- انتهاء الحالة الممطرة الخامسة عشر عدا بعض الأمطار على أجزاء متفرقة من الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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 2- انخفاض في الحرارة على معظم مناطق المملكة بنسب متفاوتة من اليوم الجمعة خاصة في الليل والفجر البداية الشمالية والغربية ثم الوسطى فالشرقية مع رياح مغبرة.

3 – درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على النحو التالي:

– الشمالية من 2 إلى 7 درجة مئوية.

– الوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية من 6 إلى 15 درجة مئوية.

– الساحل الشمالي والأوسط من البحر الأحمر من 15 إلى 22 درجة مئوية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة 

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

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جريان السيول على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

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رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

 في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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