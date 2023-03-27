أثارت الخوف.. عالم فلك يحل لغز “الأضواء الغامضة” في سماء كاليفورنيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شاهد سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خطوطًا ضوئية غامضة في سماء المدينة أثارت الخوف وكثيرًا من التساؤلات والتفسيرات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شهود، وفقا لشبكة CBS الإخبارية الأمريكية إن “العرض” استمر أقل من دقيقة، منذ يوم الجمعة الماضية.

وعلق أحدهم قائلًا: “إنه لم ير شيئًا كهذا من قبل”، وتساءل آخر عما إذا كان بإمكان أي شخص حل اللغز.

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حل لغز “الأضواء الغامضة”

لكن اللغز لم يبق محيرًا طويلاً، على الأقل بالنسبة لمن يتابع أخبار الفلك.

ويقول عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، جوناثان ماكدويل، للشبكة إنه واثق بنسبة 99.9% من أن خطوط الضوء كانت نتيجة احتراق حطام فضائي دخل الغلاف الجوي للكرة الأرضية، وفقًا لـ”الحرة”.

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أجهزة اتصال يابانية

وقال ماكدويل إن أجهزة الاتصالات اليابانية التي نقلت المعلومات من محطة الفضاء الدولية إلى قمر صناعي للاتصالات ثم أصبحت قديمة في عام 2017 عندما تقاعد القمر الصناعي الحامل لها.

وأضاف ماكدويل أن المعدات التي تزن 683 رطلاً، تم التخلص منها من المحطة الفضائية في عام 2020 لأنها كانت تشغل مساحة.

وقال ماكدويل إن أجزاء الحطام المشتعلة خلقت “عرضًا ضوئيًا مذهلاً في السماء”. وقدر أن الحطام كان على ارتفاع حوالي 40 ميلاً، ويهوي بسرعة هائلة.

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الكائنات الفضائية

ونقلت الشبكة عن خبير فضائي آخر قوله إن “التفسيرات المتعلقة بالكائنات الفضائية غير دقيقة”.

وأضاف “نعتقد أن كائنات فضائية يمكنها عبور الكون لتصل إلى الكرة الأرضية ستكون أذكى من أن تحترق حينما تدخل مجال الأرض الجوي”.

ووفقًا لموقع ناسا على الويب، تتعقب أجهزة استشعار وزارة الدفاع الأمريكية ما يقرب من 27.000 قطعة من النفايات الفضائية تدور حول الأرض.

في حين فسر عبد اللطيف ضيف ذلك بـ “عودة الحطام الفضائي المشتعل إلى الغلاف الجوي للأرض. تم التخلص من قطع معدات الاتصالات من محطة الفضاء الدولية”.