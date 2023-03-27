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الأجرام السماوية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية
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الأجرام السماوية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية

الأجرام السماوية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية

الأجرام السماوية وعلاقتها بالشريعة الإسلامية
٠٦:١٦:٣٩ ص، الإثنين، ٥ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أن القدماء كانوا يقولون للشخص الذي غاب عنهم فترة طويلة ثم عاد: “هل هلاله”.

يظهر 4 أيام

ويظهر الهلال، حسبما أفاد الزعاق، في الأيام الأربعة الأولى من الشهر الهجري، وكذلك الأربعة الأخيرة، ويستدل به على بداية الشهر ونهاية الذي قبله.

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مواقيت الصلاة والصيام

ربط الإسلام شعائره التعبدية بالأجرام السماوية، فنحن لا نصلي إلا على حركة الشمس، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: “أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل”، ونحن لا نصوم إلى لرؤية القمر، كما قال النبي ﷺ:” صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”.

فالشمس والقمر لهما مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: “لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون”.

وفي وقت سابق، أشار الزعاق إلى أن أشهر منازل القمر هو الهلال، وأجملها البدر، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ” والقمر قدرناه منازل”.

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الارتباط بالأجرام السماوية الشريعة الإسلامية خالد الزعاق هلال الشهر الهجري

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