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بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وبرد غرب تبوك

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وبرد غرب تبوك

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وبرد غرب تبوك
٠٢:١٨:٣٠ م، السبت، ٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وبرد وسيول في بجده غرب منطقة تبوك صباح اليوم السبت.

أمطار غزيرة وزخات برد:

في سياق متصل، هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك، مصحوبة بزخات من البرد على مركز اللوز، كما هطلت أمطار على مركزي شقري، وبجده.

وهطلت صباح اليوم أمطار رعدية متوسطة على محافظة حقل ولا زالت مستمرة في الهطول على فترات متقطعة، حيث ارتوت على أثرها الأرض، فيما لا تزالُ السماءُ ملبدةً بالغيوم و الفرصة مهيأة لهطول المزيد على حقل وضواحيها، جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار رعدية وبرد وسيول

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار برد تبوك سيول

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