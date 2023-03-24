الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
خطيب المسجد الحرام: اجتهدوا واغتنموا شهر رمضان واستدركوا ما كان من عصيان (فيديو)
بث مباشر لأول صلاة جمعة في رمضان من المسجد الحرام
كادت أن تقتله.. سقوط عارضة مرمى على حارس هذا المنتخب
إصابة 82 شخصًا في زلزال إيران
أهم 3 طرق لتحفيز الأطفال على صيام رمضان
“مدينة المساجد” بـ المغرب.. تعرف على أشهر عاداتها في صلاة التراويح

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خطيب المسجد الحرام: اجتهدوا واغتنموا شهر رمضان واستدركوا ما كان من عصيان (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اجتهدوا واغتنموا شهر رمضان واستدركوا ما كان من عصيان (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اجتهدوا واغتنموا شهر رمضان واستدركوا ما كان من عصيان (فيديو)
٠١:٠٣:٤٢ م، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي: إلى الاجتهاد واغتنام شهر رمضان، والإكثار فيه من العبادة، وقال نحمد الله على نعمته أن بلغنا شهر رمضان.

4 أقسام للمسلمين في رمضان

وعدد أقسام الناس في رمضان، فقال: منا من شهد أول الشهر إلى أن باغته الأجل فارتحل.

ومنا من أدرك رمضان لكنه لم يستطع الصوم لمرضه أو كبر سنه.

ومنا من هو محروم عياذًا بالله قد استحوذ عليه الشيطان وقطع صلته بدينه فلا صلاة ولا صيام.

ومنا من وفقه الله فحرص على الصيام والتزود من الطاعات، وهم درجات، وأسعدهم حظًا من قدر لرمضان قدره، فأقبل عليه أفضل إقبال، لينال النصيب الأوفر من الخير وصالح الأعمال.

وقد كان من الناس من فرّط في رمضان المنصرم فتحسر بعد فواته على تقصيره، وعزم أن يستدرك ما فاته في هذا الشهر الفضيل خلال هذا العام، فماذا هو فاعل الآن؟ وهل سيتلافى ما كان من غفلة وإضاعة وعصيان؟

اقرأ أيضًا:

أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

الكلمات الدلالية:
اجتناب المعاصي الجمعة الأولى في رمضان المسجد الحرام خطبة الجمعة شهر رمضان طاعة الرحمن

مواد ذات صلة

المزيد
إصابة 155 شخصًا في حادث تصادم قطارين شمال شرق إسبانيا

إصابة 155 شخصًا في حادث تصادم قطارين شمال شرق إسبانيا

٠٢:٠٣ م، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
الجيش الصهيوني يشن حملات اعتقالات موسَّعة في الضفة الغربية

الجيش الصهيوني يشن حملات اعتقالات موسَّعة في الضفة الغربية

٠١:٥١ م، الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥
الإطاحة بـ 3 متهمين سرقوا 20 ألف ريال من محلات تجارية في حائل

الإطاحة بـ 3 متهمين سرقوا 20 ألف ريال من محلات تجارية في حائل

١٢:٤٧ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦
10 ملايين ريال سنويًا إضافة لميزانية «الشؤون الاجتماعية» لتوعية المقبلين على الزواج

10 ملايين ريال سنويًا إضافة لميزانية «الشؤون الاجتماعية» لتوعية المقبلين على الزواج

٠٣:٠٨ م، الأثنين، ٢٨ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *