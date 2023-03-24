خطيب المسجد الحرام: اجتهدوا واغتنموا شهر رمضان واستدركوا ما كان من عصيان (فيديو)

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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي: إلى الاجتهاد واغتنام شهر رمضان، والإكثار فيه من العبادة، وقال نحمد الله على نعمته أن بلغنا شهر رمضان.

4 أقسام للمسلمين في رمضان

وعدد أقسام الناس في رمضان، فقال: منا من شهد أول الشهر إلى أن باغته الأجل فارتحل.

ومنا من أدرك رمضان لكنه لم يستطع الصوم لمرضه أو كبر سنه.

ومنا من هو محروم عياذًا بالله قد استحوذ عليه الشيطان وقطع صلته بدينه فلا صلاة ولا صيام.

ومنا من وفقه الله فحرص على الصيام والتزود من الطاعات، وهم درجات، وأسعدهم حظًا من قدر لرمضان قدره، فأقبل عليه أفضل إقبال، لينال النصيب الأوفر من الخير وصالح الأعمال.

وقد كان من الناس من فرّط في رمضان المنصرم فتحسر بعد فواته على تقصيره، وعزم أن يستدرك ما فاته في هذا الشهر الفضيل خلال هذا العام، فماذا هو فاعل الآن؟ وهل سيتلافى ما كان من غفلة وإضاعة وعصيان؟

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