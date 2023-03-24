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آذان المغرب من فوق نهر التايمز في لندن برمضان
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آذان المغرب من فوق نهر التايمز في لندن برمضان

آذان المغرب من فوق نهر التايمز في لندن برمضان

آذان المغرب من فوق نهر التايمز في لندن برمضان
٠٥:٣٢:٤٥ ص، الجمعة، ٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعاد متابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداول فيديو جرى توثيقه في وقت ماضي، لصوت آذان المغرب يملأ سماء لندن خلال شهر رمضان من فوق نهر التايمز.

الأذان فوق نهر التايمز:

وأوردت حسابات عبر “تويتر” أن الفيديو جرى توثيقه يوم 25 من رمضان عام 1442، ومدته حوالي دقيقتين ونصف، حيث يقف المؤذن على جسر فوق نهر التايمز، ويؤذن لصلاة المغرب، وسط عدد من المتواجدين، وعناصر الأمن.

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30 ألف مصباح:

وأمس الأول قامت السلطات البريطانية لأول مرة، بتزيين ميدان بيكاديللي بوسط العاصمة لندن بأضواء رمضان للترحيب بالشهر المبارك.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية البريطانية أمس الأول الأربعاء، أن عمدة لندن صادق خان، قام بإشعال الأضواء للاحتفال بهذه المناسبة مع إضاءة 30 ألف مصباح.

وأوضحت أن الكثير من الناس تجمعوا للاحتفال بهذه اللحظة التاريخية مساء الثلاثاء الماضي، حيث أضاءت عبارات “رمضان سعيد” شوارع العاصمة.

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الكلمات الدلالية:
آذان المغرب شهر رمضان لندن نهر التايمز

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