وثقته الكاميرات.. هذا ما حدث للرئيس الصيني داخل فندق بموسكو (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تسليم كميات كبيرة من وجبات “كنتاكي فرايد تشيكن”، إلى مقر فندق Soluxe المتواجد به الرئيس الصيني في موسكو.

وجبات كنتاكي:

بحسب صحيفة “تلغراف” البريطانية، فقد التقطت طواقم تصوير خارج الفندق بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء “دليفري” في موسكو وهو يفرغ ما يبدو أنه عشرات من أكياس “كي إف سي” التي أنزلها الموظفون الصينيون عند المدخل.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، تجنب الفنادق الأكثر فخامة بالقرب من الميدان الأحمر في العاصمة الروسية موسكو وفضل الإقامة في فندق مملوك لصينيين في الضواحي.

وتعتبر سلسلة “كنتاكي فرايد تشيكن” واحدة من العلامات التجارية الغربية التي خرجت أو تستعد للخروج من السوق الروسية، بسبب تعثر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا عقب الحرب الأوكرانية.

غياب بوتين:

لم يتواجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقدمة مستقبلي الرئيس الصيني شي جين بينغ، في زيارته لموسكو اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل إعلام فقد ظهر بوتين واقفا في نهاية السجادة الحمراء، عندما نزل الزعيم الصيني من طائرته لدى وصوله إلى موسكو، في زيارة رفيعة المستوى.

غياب بوتين لم يكن نوعا من أنواع “الازدراء” لضيفه، بل إنه البروتوكول الروسي الشهير.

بروتوكول روسي:

ويدعو البروتوكول الروسي الخاص بزيارة الشخصيات البارزة إلى حضور مسؤول حكومي منخفض الرتبة، لاستقبال رؤساء الدول والزعماء لدى وصولهم للعاصمة الروسية.

وبحسب قواعد البروتوكول، أرسل بوتين نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية، للقاء شي جين بينغ بعد أن ترجل من طائرته.

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