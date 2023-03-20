عاجل.. تحديد موعد بداية اليوم الدراسي خلال رمضان بهذه المدارس

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حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، ميعاد بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي (بنين – بنات) وفي مدارس التعليم المستمر “تعليم الكبار”.

ويبدأ اليوم الدراسي من الساعة العاشرة صباحًا، مع حضور الإداريين والمعلمين قبل بداية الحصة الأولى بـ 15 دقيقة، وفق ما أعلنت في حسابها عبر موقع “تويتر”.

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مواعيد الدراسة ببعض الإدارات

وبحسب ما أعلنت إدارات تعليم بعض المناطق، فإن أوقات بدء الدراسة ستكون كالتالي:

الرياض: 9 صباحًا

مكة: 9 صباحًا

المدينة المنورة: 9:45 صباحًا للبنين و9:30 صباحًا للبنات

-حائل: 10 صباحًا

-الجوف: 10 صباحًا

النماص: 9 صباحًا

-الزلفي: 9:45 صباحًا

-منطقة القصيم: 10 صباحًا

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الدراسة حضورية في رمضان

وفي وقت سابق، أصدر وزير التعليم، قرارًا بجعل الدراسة حضورية خلال شهر رمضان لهذا العام، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي.

وستكون ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان 5 ساعات يوميًا، على أن تبدأ ساعات العمل في شهر رمضان من الساعة 10 صباحًا وتنتهي الساعة 3 مساءً.