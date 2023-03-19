5 خطوات بسيطة تحميك من ارتفاع السكر في الدم

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توصلت دراسة إلى وجود ارتباط كبير بين الجوع والشعور بالغضب وانخفاض مستويات السكر بالدم، وفقًا لـ “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة”.

وتقول مؤسسة القلب البريطانية، إن هرمون الأنسولين يسمح للسكر (الجلوكوز) في مجرى الدم بدخول الخلايا، حيث يمكن استخدامه للحصول على الطاقة.

وأضافت: “إذا لم يكن لديك ما يكفي من الأنسولين، فإن السكر يبقى في مجرى الدم. وبمرور الوقت، يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية”.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى مشاكل أخرى مثل أمراض القلب التاجية وأمراض الكلى ومرض العين السكري.

وكشفت أخصائية التغذية جيس هيلارد لصحيفة “ذا صن” كيف يمكن تجنب الارتفاع والانخفاض في نسبة السكر في الدم.

1. وجبات الطعام

-للتحكم في مستويات السكر بالدم بشكل فعال، يجب أن تتناول ثلاث وجبات يوميًا تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

-يجب أن تتضمن الوجبات كلاً من الكربوهيدرات والبروتين والخضروات والدهون الصحية.

-عدم تناول الطعام في أوقات الوجبات الرئيسية، يجعل الجسم يعاني من صعوبة في تثبيت مستويات السكر في الدم ويجعله يشعر بالجوع.

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2. تناول الوجبات الخفيفة

-إذا كنت تعاني من انخفاض مستويات السكر في الدم، يجب أن تحمل معك وجبات خفيفة في جميع الأوقات.

-“يجب أن تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الكربوهيدرات لتمنحك العناصر الغذائية لإدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

– تناول وجبات خفيفة صحية في جميع الأوقات هو المفتاح لعدم الوصول إلى نقطة الجوع والشعور بالدوار.

3. ممارسة الرياضة

-ممارسة الرياضة بانتظام أمر ضروري لروتين صحي. لكن من المهم أن تكون على دراية بتأثيرها على جسمك، لأنها تزيد من حساسية الأنسولين.

-وعلى الرغم من أن هذا ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، لأنه يعني أن الخلايا يمكنها استخدام السكر المتوفر بشكل فعال في مجرى الدم، مما يؤكد الحاجة إلى تعذية الجسم بالطاقة قبل التمرين وبعده.

-لتجنب التعرض لنوبات الدوار أو الشعور بالإغماء بعد التمرين، يجب أن تتناول وجبة خفيفة تحتوي على نمسبة عالية من الكربوهيدرات بعد وقت قصير من الانتهاء.

-إذا كان التمرين أطول من 60 دقيقة، يجب الحصول على شيء لتزويد مستويات السكر في الدم بالطاقة أثناء التمرين أيضًا، ويشمل ذلك، المشروبات الرياضية أو الحلويات.

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4. النوم بانتظام

قلة النوم يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يؤدي الحرمان من النوم لليلة واحدة أن يزيد من مقاومة الأنسولين، مما يؤثر على نسبة السكر بالدم.

قلة النوم مرتبطة بمرض السكري واضطرابات سكر الدم الأخرى التي تجعل من الصعب على الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم.

-يجب الاسترخاء لمدة ساعة واحدة على الأقل قبل أن تنوي النوم، مع عدم استخدام الهاتف والشاشات بشكل عام، مما يهيأك للنوم ويحسن نوعية نومك أيضًا.

-ذا كنت تميل إلى الإفراط في التفكير في الليل، وهو ما يؤثر بدوره على نومك، يمكن وضع بعض أصوات العواصف لإبعاد عقلك عن التفكير.

5. شرب الماء

-كثير من الناس يتجاهلون أهمية شرب كمية كافية من الماء، على الرغم من دورها في ضبط مستويات السكر بالدم.

-الماء لا يمنع الجفاف فقط، والذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، بسبب ارتفاع تركيز الجلوكوز في مجرى الدم، ولكنه يساعد أيضًا في طرد السكر الزائد من خلال البول.

-من المستحسن أن تشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا، ولكن إذا وجدت صعوبة، يمكنك إضافة الليمون لإضفاء نكهة عليه.