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دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة للوقاية من النوبات القلبية
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دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة للوقاية من النوبات القلبية

دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة للوقاية من النوبات القلبية

دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة للوقاية من النوبات القلبية
٠٨:٠١:٢٦ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دارسة حديثة أن تناول المكسرات والبذور بشكل متكرر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

وأوضحت الدراسة، “أن تناول حفنة من المكسرات كل يوم، أو ما يعادل 30 غراماً، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20% إلى 25%”، وفقا لموقع “مديكال إكسبريس”.

نتائج الدراسة

الدراسة أجراها، فريق من جامعة أوسلو النروجية ومعهد كارولينسكا السويدي، ضمن مشروع لتطوير إرشادات غذائية جديدة في بلدان الشمال الأوروبي.

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وأوضح إريك أرنيسن الباحث الرئيسي في الدراسة: “المكسرات لها تأثير مفيد على مستويات الكولسترول في الدم، ومن المهم الحفاظ عليها منخفضة من أجل منع تراكم الدهون في الشرايين. فهذا التصلب هو أحد أكبر عوامل الخطر بالنسبة النوبات القلبية”.

أهمية تناول المكسرات

وأضاف: “تناول القليل من المكسرات أفضل من عدم تناولها على الإطلاق، ويبدو أن اللوز والفستق والجوز هي الأفضل لخفض نسبة الكولسترول”.

ولم يجد الباحثون ما يؤكد أن المكسرات تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

 

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المكسرات رمضان شهر رمضان فوائد المكسرات

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