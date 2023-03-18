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بأبسط الطرق.. وصفات طبيعية لتعطير المنزل في رمضان
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بأبسط الطرق.. وصفات طبيعية لتعطير المنزل في رمضان

بأبسط الطرق.. وصفات طبيعية لتعطير المنزل في رمضان

بأبسط الطرق.. وصفات طبيعية لتعطير المنزل في رمضان
١٢:١٤:٠٩ م، السبت، ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يتطلب المنزل التخلص من بعض الروائح، خاصة بعد الانتهاء من وجبة الإفطار في المنزل، حيث توجد وصفات طبيعية مناسبة لتعطير قاعة الأكل في الشهر الفضيل.

معطر الجو المنزلي:

يمكن صنع معطر الجو المنزلي، وفق الخطوات:

المكونات: زجاجة مزودة ببخاخ وخلاصة الفانيليا وزيت اللافندر الأساسي وزيت البابونج العطري،أو زيت شجرة الشاي والماء.

طريقة التحضير:

-تُملأ الزجاجة المزودة ببخاخ حتى نصفها بالماء.

– تمزج في وعاء صغير، ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا النقية ببضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي وزيت البابونج الأساسي.

– يصب المزيج بعد ذلك في الزجاجة. تغلق العبوة، وترج جيّدًا، وترش في الهواء بعد الفطور.

نباتات المنزل المعطرة:

يمكن استخدام مجموعة من النباتات المنزلية المعطرة، مثل: الياسمين أو اللافندر أو إكليل الجبل لإبعاد الرائحة الكريهة.

كما تقوم الشموع، بدورها، بغرض مزدوج، فهي تقلل الرائحة الكريهة وتعطي المنزل توهجًا دافئًا وجذابًا.

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الكلمات الدلالية:
الفانيليا تعطير المنزل زيت اللافندر شهر رمضان وصفات طبيعية

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