بأبسط الطرق.. وصفات طبيعية لتعطير المنزل في رمضان
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يتطلب المنزل التخلص من بعض الروائح، خاصة بعد الانتهاء من وجبة الإفطار في المنزل، حيث توجد وصفات طبيعية مناسبة لتعطير قاعة الأكل في الشهر الفضيل.
معطر الجو المنزلي:
يمكن صنع معطر الجو المنزلي، وفق الخطوات:
المكونات: زجاجة مزودة ببخاخ وخلاصة الفانيليا وزيت اللافندر الأساسي وزيت البابونج العطري،أو زيت شجرة الشاي والماء.
طريقة التحضير:
-تُملأ الزجاجة المزودة ببخاخ حتى نصفها بالماء.
– تمزج في وعاء صغير، ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا النقية ببضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي وزيت البابونج الأساسي.
– يصب المزيج بعد ذلك في الزجاجة. تغلق العبوة، وترج جيّدًا، وترش في الهواء بعد الفطور.
نباتات المنزل المعطرة:
يمكن استخدام مجموعة من النباتات المنزلية المعطرة، مثل: الياسمين أو اللافندر أو إكليل الجبل لإبعاد الرائحة الكريهة.
كما تقوم الشموع، بدورها، بغرض مزدوج، فهي تقلل الرائحة الكريهة وتعطي المنزل توهجًا دافئًا وجذابًا.
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