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خطيب المسجد الحرام: “اغسلوا قلوبكم من الحقد قبل رمضان” (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: “اغسلوا قلوبكم من الحقد قبل رمضان” (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: “اغسلوا قلوبكم من الحقد قبل رمضان” (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: “اغسلوا قلوبكم من الحقد قبل رمضان” (فيديو)
٠٣:٠٠:٣٢ م، الجمعة، ٢٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، عبد الله الجهني، إنه يجب على المسلمين أن يغسلوا قلوبهم من الحقد والأذى ويستقبلوا رمضان بنقاء واحترام.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “كان السلف يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أخرى حتى يتقبل منهم”.

وتابع: “اسألوا الله أن يبلغكم شهر صومكم، كم كان مسلم طموح إلى الخير وهو لا يستطيع الصيام أو القيام”.

واستكمل: سؤل عبد الله بن مسعود، كيف كنتم تستقبلون رمضان؟ فقال “ماكان أحدنا يستطيع أن يستقبل الهلال وما في قلبه مثقال ذرة حقد لأخيه المسلم”.

وواصل “الجهني” قائلاً: “اغتنموا نعمة الصحة والقدرة على العمل، فكم من امرئ استحوذت عليه شهوات”.

واستطرد: اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم، واجتهدوا في طاعته وطاعة رسوله واشكروا الله على نعمة الأمن والاستقرار”.

استقبال شهر رمضان

في سياق متصل، قال “الجهني” إنه لم يبق إلا أيام قلائل ونستقبل شهر رمضان، وهو موسم من مواسم الخير وميدان يتسابق فيه المتسابقون.

وأضاف: “شهر رمضان ضيف عزيز ووافد كريم تتشوق القلوب لمجيئه، وتتطلع النفوس لقدومه، هو شهر القيام والصيام والقرآن والعتق من النار”.

وتابع: شهر رمضان هو شهر البر والجود والإحسان وكل أنواع الطاعات والقربات بتباشر المؤمنون بقدومه.

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