لن تصدق ما فعلته عاصفة النعيرية في “كارفان ضخم” بالصحراء (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تداوله نشطاء على تويتر يوثق انقلاب “كارفان ضخم” في الصحراء بسبب العاصفة التي اجتاحت النعيرية أمس الأربعاء.

عاصفة النعيرية:

ويظهر الفيديو الكارفان منقلبا على ظهره ، حيث دخل في الرمال التي نتجت عن وقوع العاصفة.

وأفاد ناشر الفيديو، أن “الكارفان” كان جديدا اشتراه صاحبه ” أبو تركي” منذ وقت قريب- أسبوع تقريبا-.

كما وجه لصاحب الكارفان عبارات تضامن معربا عن أسفه بالقول: “الله يعوض على صاحبه فقد اشتراه حديثا.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وكان عدد من المناطق قد تأثر بالرياح الترابية الشديدة، كما هطلت أمطار غزيرة على بعضها الآخر وصلت حد السيول، والتي أسفرت عن وقوع وفيات.

عاصفة طبرجل:

هبت أمس الأربعاء عاصفة جدارية تجاه محافظة طبرجل مع رياح مغبرة بمنطقة الجوف.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة جدارية مهيبة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طبرجل بالجوف، وسط طقس متقلب وحالة من عدم الاستقرار.

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