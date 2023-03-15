مجدداً.. غرق أحد الشوارع بحي بوابة الشرق في الرياض بمياه الأمطار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق أحد الشوارع في حي بوابة الشرق بالرياض بمياه الأمطار.

تجمع المياه ببوابة الشرق

وأظهر المقطع تجمع لمياه الأمطار في أحد شوارع بوابة الشرق، بعد هطول أمطار غزيرة على الرياض خلال الساعات الماضية.

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وكانت شوارع حي بوابة الشرق بالرياض، قد امتلأت قبل أسابيع بمياه الأمطار.

وأصدرت الشركة المنفذة للمشروع بياناً حينها أكدت خلاله مباشرة الحالة، وانتهاء الأزمة.

تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على الرياص حتى المساء.

وأوضحت على حسابه افي “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى المساء.

أمطار غزيرة

وأضافت أن الحالة المتوقعة من عبارة عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل عدة محافظات.

وتفصيلا تشمل الحالة ”الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والعاصمة الرياض و والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية وحريملاء وضرما ومرات”.

أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

أهمية اتباع الإرشادات

وأكد أنه يتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول.

أيضا حذر الدفاع المدني من استمرار فرصة جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

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