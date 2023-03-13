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احذر خطرها بعد الإفطار.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط في رمضان
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احذر خطرها بعد الإفطار.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط في رمضان

احذر خطرها بعد الإفطار.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط في رمضان

احذر خطرها بعد الإفطار.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط في رمضان
١٠:٢١:٢٥ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني مرضى ارتفاع ضغط الدم من اختلاف في مواقيت تناول الأدوية الخاصة بهم خلال شهر رمضان بسبب الصيام.

ويتساءل الكثيرون حول أفضل الأوقات لتناول الدواء بعد الإفطار.

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5 نصائح لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول دواء الضغط في رمضان

ويقول الدكتور خالد النمر، ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”: “في رمضان ننصح دومًا بتأجيل أدوية الضغط لما بعد صلاة التراويح، لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة..”.

ونبه إلى خطورة تناول الدواء عقب الإفطار مباشرة، قائلاً: “وقد رأيت بعض المرضى يأخذ أدوية الضغط مباشرة في الفطور (على جفاف) وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يغمى عليه أثناء التراويح.. خاصة في الأيام الأولى من الصوم!!”.

5 نصائح من وزارة الصحة

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الطبية والإرشادات التي تخص مرضى الضغط والصيام في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى نصائح حول حبوب الضغط والصيام، ومنها:

-مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان المبارك لتحديد قدرة المريض على الصيام.

-تناول دواء الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة؛ حتى يكون جسم المريض الصائم قد استرجع كمية كافية من السوائل.

-إذا نسي المريض تناول حبوب الضغط في نفس اليوم، فعليه أخذها فور تذكرها. أما إذا تذكر المريض الدواء في اليوم التالي فعليه ألا يضاعف الجرعة.

-التقليل من استهلاك الأملاح والأطعمة المالحة لأنها ترفع ضغط الدم.

-استهلاك منتجات الحليب قليلة الدسم؛ لأنها تحتوي على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

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