احذر خطرها بعد الإفطار.. أفضل وقت لتناول أدوية الضغط في رمضان

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يعاني مرضى ارتفاع ضغط الدم من اختلاف في مواقيت تناول الأدوية الخاصة بهم خلال شهر رمضان بسبب الصيام.

ويتساءل الكثيرون حول أفضل الأوقات لتناول الدواء بعد الإفطار.

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5 نصائح لتناول أدوية الضغط في شهر رمضان

أفضل وقت لتناول دواء الضغط في رمضان

ويقول الدكتور خالد النمر، ‏‏‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”: “في رمضان ننصح دومًا بتأجيل أدوية الضغط لما بعد صلاة التراويح، لأنه خلال ذلك يكون الجسم قد استرجع أغلب سوائله المفقودة..”.

ونبه إلى خطورة تناول الدواء عقب الإفطار مباشرة، قائلاً: “وقد رأيت بعض المرضى يأخذ أدوية الضغط مباشرة في الفطور (على جفاف) وبعد أن يصل الدواء لأعلى تركيز في الدم يغمى عليه أثناء التراويح.. خاصة في الأيام الأولى من الصوم!!”.

5 نصائح من وزارة الصحة

وقدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح الطبية والإرشادات التي تخص مرضى الضغط والصيام في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى نصائح حول حبوب الضغط والصيام، ومنها:

-مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان المبارك لتحديد قدرة المريض على الصيام.

-تناول دواء الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة؛ حتى يكون جسم المريض الصائم قد استرجع كمية كافية من السوائل.

-إذا نسي المريض تناول حبوب الضغط في نفس اليوم، فعليه أخذها فور تذكرها. أما إذا تذكر المريض الدواء في اليوم التالي فعليه ألا يضاعف الجرعة.

-التقليل من استهلاك الأملاح والأطعمة المالحة لأنها ترفع ضغط الدم.

-استهلاك منتجات الحليب قليلة الدسم؛ لأنها تحتوي على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.