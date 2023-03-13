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بدون دواء.. 6 طرق فعالة لعلاج صداع التوتر
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بدون دواء.. 6 طرق فعالة لعلاج صداع التوتر

بدون دواء.. 6 طرق فعالة لعلاج صداع التوتر

بدون دواء.. 6 طرق فعالة لعلاج صداع التوتر
٠٦:٥٨:٢٧ ص، الإثنين، ٢١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصبح الصداع مرضًا مستمرًا للكثير من الأشخاص حول العالم، بسبب التعرض لأوقات عصيبة ومواقف صعبة أثناء العمل أو في البيت.

ويعتبر صداع التوتر من أكثر مشاكل الجهاز العصبي شيوعًا، حيث يتطلب تعاملاً خاصًا، فهو لا يزول بالطرق العادية مثل تناول الشاي والقهوة وإنما يتطلب تناول بعض الأدوية أو ممارسة بعض التقنيات العلاجية.

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6 طرق لعلاج صداع التوتر

ووفقا لما جاء فى موقع كليفند كلينك نعرض لكم طرق علاج صداع التوتر بدون تناول الأدوية:

1 – وضع الكمادات الساخنة أو الباردة على مكان الألم في الرأس حيث يساعد على الشعور بالتحسن.

2 – يمكن أن تساعدك الاستشارة في تحديد أسباب الصداع وتعلم طرق التأقلم المفيدة.

3 – تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق والاستماع إلى الموسيقى الهادئة، حيث يمكن لهذه الأساليب إرخاء العضلات وتخفيف الألم.

4 – ممارسة تمارين التأمل والانعزال عن العالم والتركيز في أشياء محددة.

5 – يستخدم الارتجاع البيولوجي أجهزة استشعار متصلة بجسمك لمراقبة وظائف أعضاء الجسم ثم إبطال الخلل المسبب لـ صداع التوتر.

6 – يعلمك طرقًا لإدارة الإجهاد عن طريق تحديد توتر العضلات ثم تقليله، والارتجاع البيولوجي قد يخفف أو يمنع صداع التوتر.

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