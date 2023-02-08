شاهد.. ما فعله الطلاب عند ظهور الفقع بإحدى مدارس حفر الباطن

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وثق مقطع فيديو ظهور الفقع في داخل إحدى مدارس حفر الباطن، حيث قام الطلاب باستخراج أعداد كبيرة من الفقع.

ويظهر الفيديو في البداية قيام شخص بالحفر عن “الفقع” وتمكنه بالفعل من إيجاده، ثم يبدأ الطلبة أيضا في الحفر ويحصل كل منهم على واحد.

ما هو الفقه؟

ويعرف الفقع أيضا باسم “الكمأ” وهو فطر بري موسمي ينمو في الصحراء وخاصة منطقة الجزيرة العربية بعمق من 5 إلى 15 سنتيمتر تحت الأرض ويستخدم كطعام.

وعادة ما يتراوح وزن وحجم حب الكمأة من 30 إلى 300 غرام. ويعتبر من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية.

سبب تسميته بالفقع الرعد

ويتميز الفقع بشكله الكروي لحمي رخو المنتظم بحجم البرتقالة، وبسطحه الأملس أو الدرني.

أما سبب تسمية الفقع بالرعد يعود إلى زيادة مستوى نموه بعد العواصف الرعدية، وذلك لأنه يحتاج إلى ارتفاع في نسبة النيتروجين في التربة لكي ينمو.

متى يكون موسم الفقع؟

ينمو نبات الفقع الفطري بعد هطول الأمطار الموسمية، ويعثر عليه بالقرب من نبات «الرقروق» أو ما يعرف لدى عامة الناس «الجريد» حيث يعيش مع تلك النبتة معيشة تكافلية يأخذ منها الماء والأملاح والمواد الغذائية، مقابل أن يستفيد نبات «الرقروق» من بعض العناصر المعدنية من الفقع والتي لا يجدها في التربة.

وتزدحم أسواق محافظة حفر الباطن هذه الأيام ومدن شمال المملكة بالمتسوقين من المواطنين وسكان دول الخليج العربي لشراء «الفقع» الذي تزخر به أرض المحافظة بعد انتهاء موسم الأمطار لهذا العام. كما يوجد في صحاري بعض دول الجزيرة العربية مثل الكويت والعراق.

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