أكبر منتج سيارات في أوروبا يتعرض لصدمة في 2022.. تعرف على السبب

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، عن تراجع صافي تدفقاتها النقدية خلال العام المالي الماضي بشدة مقارنة بالمستهدفات، بحسب “الاقتصادية”.

وقالت المجموعة إن إجمالي مبيعاتها خلال العام المالي الماضي بلغت 279 مليار يورو (299 مليار دولار)، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 8 و13 في المئة عن العام السابق الذي سجل 250.2 مليار يورو.

وكانت أرباح تشغيل المجموعة قبل حساب البنود الخاصة 22.5 مليار يورو، في حين كان معدل العائد المتوقع على المبيعات في حدود 8.1 في المائة.

يأتي ذلك فيما بلغ صافي التدفقات النقدية للمجموعة خلال العام المالي نحو خمسة مليارات يورو، في حين كان المستهدف 8.6 مليار يورو وهو نفس مستوى التدفقات في العام السابق.

استدعاء 10 آلاف سيارة

في نهاية العام الماضي، أعلنت الشركة استدعاء حوالي 10 آلاف سيارة من طراز ID.4 وID.3، ودعت مالكي هذه الأنواع لمراجعة الوكالة في البلدان التي تتواجد فيها لتفقد بطارياتها.

وأوضحت الشركة، في بيان لها: “أن المشكلة تتمثل بكون خلايا البطارية يوجد فيها زيادة في التفريغ الذاتي؛ بسبب عيب في التصنيع، حيث سيتم استبدال أي بطاريات تتواجد بها مشاكل وذلك بناء على بيانات التشخيص”.

وشكا بعض ملاك مركبة فولكس فاجن من طراز ID.4 وID.3 من أعطال فنية مفاجئة، وسط تحذيرات من الخبراء بأنها تلاءم أكثر الأجواء في الصين.

اقرأ أيضًا:

شركة «فولكس فاجن» تعلن استدعاء سيارات ID.4 وID.3.. تعرف على السبب