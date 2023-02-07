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بسبب لكمة.. جمل غاضب ينتقم من صاحبه ويحطم عظامه (فيديو)
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بسبب لكمة.. جمل غاضب ينتقم من صاحبه ويحطم عظامه (فيديو)

بسبب لكمة.. جمل غاضب ينتقم من صاحبه ويحطم عظامه (فيديو)

بسبب لكمة.. جمل غاضب ينتقم من صاحبه ويحطم عظامه (فيديو)
٠٢:٥٢:٢٠ ص، الأربعاء، ١٧ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لجمل غاضب ينتقم من صاحبه بطريقة مروعة بسبب ضربه له بعنف ولكمة له في وجهه.

وظهر الرجل في المقطع، يلكم الجمل على وجهه أكثر من مرة، وفجأة استشاط الجمل غضباً ودفع الرجل برأسه وأسقطه أرضاً وبدأ في دهسه بقدميه، وعضه بأسنانه.

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انتقام الجمل الغاضب

وكما ظهر في المقطع المتداول، رفع الجمل الرجل بأسنانه وظل يطيح به يميناً ويساراً، ويجز عليه بأسنانه، حتى سالت الدماء من جسد الرجل.

ولم يكتف الجمل الغاضب بذلك، بل أطبق الجمل بأسنانه على جسد الرجل الملقى على الأرض، حتى أغمي عليه وفقد الحركة تماماً.

يذكر أن الحادثة وقعت في روسيا، وانهالت التعليقات على المقطع، حيث علق البعض بقوله إن وصول الجمل إلى هذه الحالة بسبب استمرار سوء المعاملة من صاحبه.

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