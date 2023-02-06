“ورحمتي وسعت كل شيء”.. كلب يؤانس صاحبته حتى إنقاذها من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة جرى تداولها على نطاق واسع، أظهرت رفض كلب التخلي عن صاحبته التي سقطت تحت الأنقاض.

ينتظر خروجها

وأوضحت الصورة أن امرأة سقطت تحت أنقاض مبنى، انهار إثر الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا، في حين ظل كلب قرب يدها التي خرجت من بين الأنقاض، وكأنه ينتظر خروجها.

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انهيار مبنى متعدد الطوابق في ديار بكر

ووثق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر، والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض

ووثق مقطع لحظات إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض، حيث يُشاهد أحد الأطفال يتم استخراجه، فيما لم يتضح ما إذا كان هناك أفراد آخرون لازالوا عالقين.

دمار داخل أحد المنازل

بينما أظهر مقطع آخر آثار الدمار داخل أحد المنازل، حيث ظهرت آثار الشقوق في الجدران واهتزاز المنزل بفعل الزلزال.