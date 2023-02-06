الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
“ورحمتي وسعت كل شيء”.. كلب يؤانس صاحبته حتى إنقاذها من تحت أنقاض الزلزال في تركيا
مقطع مؤثر.. شاب ينادي على عائلته المدفونة تحت الأنقاض في سوريا
خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا الزلزال
بعد الزلزال المدمر.. 20 نصيحة للتعامل مع الزلازل والكوارث
مشهد لم تره من قبل.. زلزال سوريا الأقوى منذ ألف عام (فيديو)
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء.. 14 ساعة تفصل بين أذاني الفجر والعشاء بالرياض

الرئيسية

 /

منوعات

 /

“ورحمتي وسعت كل شيء”.. كلب يؤانس صاحبته حتى إنقاذها من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

“ورحمتي وسعت كل شيء”.. كلب يؤانس صاحبته حتى إنقاذها من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

“ورحمتي وسعت كل شيء”.. كلب يؤانس صاحبته حتى إنقاذها من تحت أنقاض الزلزال في تركيا
٠٢:٢٠:٣٨ ص، الثلاثاء، ١٦ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع صورة جرى تداولها على نطاق واسع، أظهرت رفض كلب التخلي عن صاحبته التي سقطت تحت الأنقاض.

ينتظر خروجها 

وأوضحت الصورة أن امرأة سقطت تحت أنقاض مبنى، انهار إثر الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا، في حين ظل كلب قرب يدها التي خرجت من بين الأنقاض، وكأنه ينتظر خروجها.

اقرأ أيضا:

أول صورة للطفل المولود الذي فارقته أمه في الزلزال المدمر

انهيار مبنى متعدد الطوابق في ديار بكر 

ووثق مقطع فيديو لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر، والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض

ووثق مقطع لحظات إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض، حيث يُشاهد أحد الأطفال يتم استخراجه، فيما لم يتضح ما إذا كان هناك أفراد آخرون لازالوا عالقين.

دمار داخل أحد المنازل

بينما أظهر مقطع آخر آثار الدمار داخل أحد المنازل، حيث ظهرت آثار الشقوق في الجدران واهتزاز المنزل بفعل الزلزال.

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا تركيا الآن خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال الآن زلزال تركيا زلزال تركيا 2023 زلزال تركيا اليوم زلزال تركيا مباشر زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا زلزال يضرب تركيا الآن ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عاجل تركيا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
والدان يدفعان ثمن «سلوكهما المشين» بحق رضيعهما أمام المارة

والدان يدفعان ثمن «سلوكهما المشين» بحق رضيعهما أمام المارة

٠٩:٤١ م، الثلاثاء، ٠٥ فبراير ٢٠١٩
إندونيسيا.. مخمور يبتر قدمي زوجته أمام أطفالها

إندونيسيا.. مخمور يبتر قدمي زوجته أمام أطفالها

٠٣:٥٢ م، الثلاثاء، ١٢ سبتمبر ٢٠١٧
فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة

فيديو يحبس الأنفاس.. تنّين يبتلع ماعزًا كبيرة في دقيقة

١٢:٣٠ ص، الأثنين، ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٢
“دوس” و”وورد” الأصليان.. في متحف تاريخ الحاسب الآلي

“دوس” و”وورد” الأصليان.. في متحف تاريخ الحاسب الآلي

١١:٥٨ ص، الأربعاء، ٢٦ مارس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *