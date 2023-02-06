شاهد.. مقابر جماعية لدفن ضحايا زلزال سوريا

تواصل – فريق التحرير:

تضرر آلاف السوريين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، فيما ارتفع أعداد الضحايا إلى أكثر من 800 قتيل في سوريا.

مقابر جماعية

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قيام سوريين بحفر مقابر جماعية لضحايا الزلزال.

وتعاني سوريا من أزمات ونقص في وسائل الدفاع المدني والمستشفيات، مما أدى إلى تضرر العديد من المواطنين جراء الزلزال.

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يخرج الحي من الميت

واختلطت الأفراح بالأحزان جراء كثرة المتناقضات التي أعقبها الزالزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم الإثنين.

أحد هذه المشاهد المؤثرة والمتناقضة هي ولادة طفل أثناء الزلزل بعدها فارقت أمه الحياة مع عائلتها.

وعلق الناشط السوري عمر مدنية على مقطع فيديو وثق الواقعة النادرة قائلا :” أم مهجّرة من دير الزور تلد طفلها ثم تموت مع عائلتها بأكملها في جنديرس ريف في حلب جرّاء الزلزال”.

موعظة بليغة:

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر من قلب الأحداث في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش فجر اليوم الإثنين.