الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
أمانة القصيم تعلن 50 فرصة تدريبية بمسمى “مُراقب مجتمعي”
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أمانة القصيم تعلن 50 فرصة تدريبية بمسمى “مُراقب مجتمعي”

أمانة القصيم تعلن 50 فرصة تدريبية بمسمى “مُراقب مجتمعي”

أمانة القصيم تعلن 50 فرصة تدريبية بمسمى “مُراقب مجتمعي”
٠٨:٢٢:٣٣ م، الإثنين، ١٥ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن توفر  عدد من الفرص التدريبية لخريجي البكالوريوس و الدبلوم بمسمى (مراقب مجتمعي) من خلال منصة صندوق الموارد البشرية (تمهير)، وذلك للمشاركة في أعمال إزالة التشوهات البصرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوصف التدريبي:

– مراقبة العمليات المختلفة واعمال التشوه البصري للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات والإجراءات التصحيحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها.

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المهام التدريبية:

1- إجراء الجولات الرقابية واعمال التشوه البصري على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة الأعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بالالتزامات، ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقاً للسياسات والإجراءات المنظمة.
2- وضع التوصيات والإجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المالية، وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.
3- تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.
4- تحليل معلومات وبيانات السجلات المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة.
5- إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول الملائمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (البحث باسم المنشأة عن أمانة منطقة القصيم): اضغط هنا

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