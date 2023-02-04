توقعات الأرصاد .. أجواء باردة وتكون الصقيع على منطقة تبوك حتى صباح اليوم

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، موجة باردة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تكون الصقيع على تبوك ومحافظة تيماء ومراكز المعظم وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة ليلاً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم الأحد، بمشيئة الله.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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