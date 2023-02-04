علاج مذهل.. سم النحل يساعد على التخفيف من أعراض السكري

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كشفت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د.هدى أحمد خلال عن فوائد سم النحل.

سم النحل:

وأضافت أن المهتمين بالطب البديل يستعينون بسم النحل في تخفيف الألآم الروماتيزمية والتصلب العضلي وأمراض الأعصاب الطرفية والمركزية وغيرها.

وأوضحت أنه أجريت العديد من الدراسات التي أكدت قدرة الميلتين وهو المركب الأوفر كمية في سم النحل على تحسين أعراض الداء السكري ومضاعفاته بأكثر من آلية .

وتابعت في تصريحات لها : “وفقاً لتلك الدراسات فإن هذا الغذاء الفريد ينشط خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين ويحفز توجه السكر من الدم الى خلايا الجسم لحرقه والحصول على الطاقة، علاوة على دوره في تحفيز افراز انزيمات تكسير الدهون لضبط دهون الدم فضلاً عن كونه مضاد للالتهابات والاكسدة المسؤولان عن حدوث مضاعفات الداء السكري” .

وأشارت إلى أن البحث الذي قام به البروفسير خولان بكلية العلوم الطبية بالجامعة الوطنية بمنغوليا عام 2017 بالتعاون مع الطبيب شيمد راجكا بعلوم الطب البديل بمنغوليا على مجموعتين من الأرانب مصابة مختبريا بالداء السكري.

كما تلقت نصف المجموعة سبعة جرعات من الميليتين مقسمة على مدى أسبوعين و نصف المجموعة الآخر لم يتلقى الميليتين .

ونوهت أن الفحوصات التي أجريت على دماء المجموعتين قبل بداية المعالجة ثم يوميا حتى نهاية التجربة أثبتت أن مجموعة الميلتين أظهرت تحسناً واضحاً في مستويات تقارب الطبيعي لسكر ودهون الدم.

مرض الالتهاب الرئوي

يذكر أن علماء من جامعة أستون البريطانية، ابتكروا علاجًا من عسل النحل يمكنه محاربة مرض الالتهاب الرئوي الخطير والذي يسبب الوفاة أحيانًا.

وتوصل الباحثون إلى إمكانية توظيف خصائص عسل المانوكا والذي يتكون بواسطة أحد أنواع النحل الأوروبي الذي يتغذى على زهور شجرة الشاي Leptospermum scoparium، لتكون فعالة في مواجهة تلك الالتهابات.

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