تنويه مهم من الموارد البشرية حول موعد إيداع الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير :

كشف حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للموارد البشرية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين كل شهر.

وقال الحساب إنه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي، وقد يتأخر إيداع المعاش بإختلاف البنك المسجل فيه حساب المستفيد.

وقبل أيام، صدرت نتيجة الأهليات في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن لجميع المتقدمين الآن الدخول إلى حساباتهم الشخصية والتأكد من النتيجة.

وكان آلاف المواطنين ترقبوا صدور الأهلية اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، فيما يأمل آخرون في أن تكون الدفعات الجديدة أعلى من السابقة.

الاستعلام عن حالة الأهلية

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن طريقة الاستعلام عن حالة الأهلية للمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

جاء ذلك ردًا عبر حسابه في موقع “تويتر” على سؤال لأحد المستفيدين يقول إنه “من 4 أشهر لايوجد حالة أهلية مقدمة على الضمان المطور، والحالة متقدم فقط”.

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