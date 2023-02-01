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غش تجاري.. متجر عطور أوهم المستهلكين بالسحب على 3 سيارات وقدم واحدة فقط
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غش تجاري.. متجر عطور أوهم المستهلكين بالسحب على 3 سيارات وقدم واحدة فقط

غش تجاري.. متجر عطور أوهم المستهلكين بالسحب على 3 سيارات وقدم واحدة فقط

غش تجاري.. متجر عطور أوهم المستهلكين بالسحب على 3 سيارات وقدم واحدة فقط
٠٧:٥٨:٥٥ ص، الأربعاء، ١٠ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٠١ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت وزارة التجارة، متجر عطور في تبوك قدم عروضًا وهمية ومضللة للمستهلكين، من خلال إيهامهم بإجراء سحب على ثلاث سيارات، لكنه قدم واحدة فقط.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها “إشارة إلى قيام الفرق الرقابية للوزارة بجولات تفتيشية على المراكز والأسواق للتحقق من نظامية أعمالها وضبط مخالفات أنظمة حماية المستهلك حيث رصدت مخالفة المتجر الذي قام بالإعلان عن مسابقة للسحب على ثلاث جوائز عبارة عن سيارات في بداية المعرض، ومن ثم قيامه باخفاء سيارتين والابقاء على واحدة فقط كجائزة للمسابقة وهو ما يعد غشًا وتضليلاً للمستهلك”.

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مليون ريال والسجن 3 سنوات.. عقوبة تهمة “الغش” الموجهة لصاحب معرض سيارات

عقوبة الغش التجاري

ووفق نظام مكافحة الغش التجاري، فإنه يعد عرض أو تسويق منتج بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة للمستهلك مخالفة تستوجب فرض غرامة تصل إلى ( 500 ألف ريال) أو السجن مدة تصل إلى سنتين أو بهما معًا.

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النيابة العامة توضح عقوبة الغش في المنتجات التجارية

ومؤخرًا، أحالت النيابة العامة مالك معرض سيارات، إلى المحاكمة بتهمة الغش التجاري، لبيعه سيارة بعد إحداث تغيير جذري في هيكلها وتفاصيلها، لتبدو وكأنها حديثة الصنع، وبالتحري عنها تَبَين أنها تَعرضت لحادث مروري، وتم تقديرها من الجهة المختصة بأنها تالفة بالكامل.

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