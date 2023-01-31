ملامح نظام الوساطة العقارية الجديد.. يحفظ الحقوق ويحد من النزاعات ويعزز الشفافية

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كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد عن ملامح نظام الوساطة العقارية الجديد، مؤكداً أنه يحد من النزاعات ويرفع مستوى الشفافية.

وقال الحماد، إن عدد زوار المنصة الإلكترونية التابعة لنظام الوساطة العقارية بلغ أكثر من (1.2) مليون زائر؛ مما يعكس وعي الممارسين العقاريين وأهمية نظام الوساطة للسوق العقاري، حيث أصدرت الهيئة أكثر من (120) ألف ترخيص وساطة عقارية ما بين منشآت وأفراد، وذلك منذ بدء سريان النظام.

ويشمل النظام سبعة أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه؛ هي (الوساطة العقارية، التسويق العقاري،إدارة الأملاك،إدارة المرافق،المزادات العقارية،الإعلانات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية).

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أهداف نظم الوساطة

ويهدف هذا النظام إلى رفع جودة التعاملات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ورفع شفافيته،والحدِّ من النزاعات العقارية، كذلك يسهم في تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية.

دخول النظام التنفيذ

يُذكر أن نظام الوساطة العقارية دخل حيِّز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 يناير 2023م، ويمكن للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المدة التصحيحية للنظام التي تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.

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