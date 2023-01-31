تنبيه متقد من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن فرصة تساقط أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على عدد من مناطق المملكة.

تحذيرات للمناطق المفتوحة والطرق السرعة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للاتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السرعة.على هذه المناطق:

1 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب وبيش”.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “بدر وينبع والرايس والمهد”.

3 – منطقة حائل، وتشمل” الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق”.

4 – منطقة عسير، وتشمل ” البراك والفحمة والنماص وبلقرن وتنومة”.

5 – المنطقة الشرقية ، وتشمل ” الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا”.

6 – منطقة مكة المكرمةـ وتشمل “القنفذة والليث وبحرة وجدة ورابغ وأضم وميسان والعرضيات والطائف والجموم والعاصمة المقدمة وخليص والخرمة والمويه وتربة ورنية والكامل”.

7 – منطقة الباحة محافظات “العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها”.

8 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبرا والرس والشماسية والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا”.

الحالة تستمر تستمر حتى مساء اليوم

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية والرياح والأتربة الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد ينبه بسحب رعدية على هذه الأجزاء من مكة المكرمة

من اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد يُحذر من تقلبات جوية على مكة المكرمة

منها المدينة والرياض.. الأرصاديتوقع هطول أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

على هذه المناطق.. خبير طقس يتوقع خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة