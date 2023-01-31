حرصًا على سلامة الجميع.. تعليق الدراسة اليوم في هذه الأماكن بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

قررت بعض المناطق والمحافظات والجامعات، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

منطقة تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً “عن بعد” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

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تعليم ينبع

أعلنت إدارة تعليم ينبع، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم “عن بعد” عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وكان حساب “تعليم ينبع”، قد كتب عبر موقع “تويتر”: أنه “بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم “عن بعد” عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_ينبع والقطاعات التابعة لها لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

تعليم العلا

كما قررت إدارة تعليم العلا، التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس تعليم العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وقال حساب “تعليم العلا” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه “بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الدفاع المدني، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر التحول من الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي لليوم الثلاثاء 9/ 7/ 1444هـ بمدارس #تعليم_العلا لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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3 محافظات في تعليم المدينة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في مدارس محافظات ينبع وبدر وخيبر؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد اليوم الثلاثاء 9 / 7/ 1444هـ بمدارس محافظة بدر ومحافظة خيبر ومحافظة ينبع، وذلك عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

جامعة طيبة وفروعها في 4 محافظات

وأعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 9-7-1444هـ إلى الدراسة “عن بعد” عبر البلاكبورد.

وتابعت إدارة الجامعة أن ذلك القرار لكافة الطلبة، ويشمل ذلك المنسوبين حسب الأنظمة المعمول بها، في فروع الجامعة بمحافظات ينبع وبدر والعلا وخيبر.

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أمطار وسيول على 8 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على 8 مناطق.

وأوضح المركز أن الأمطار والسيول تكون على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، والرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.