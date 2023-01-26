بالفيديو.. أحد أقارب المبتعث المغدور في أمريكا يروي سبب الجريمة

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ذكر أحد أقارب المبتعث الذي قتل بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، الوليد الغريبي، أن الجانية تبلغ من العمر 13 عاما.

مدمنة مخدرات سرقت نقوده

وأورد في فيديو نشرته قناة “العربية”، وحاز على تداول واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجانية ارتكبت الجريمة بداعي السرقة، لأنها مدمنة مخدرات.

وأثبتت التحقيقات، حسب قول الشاب، إن الجانية ليست طالبة، وأن المجني عليه لم يعثر على جواله أو اللاب توب الخاص به، وكذلك حافظة النقود.

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كيف انتقل إلى السكن

وروى قريب المبتعث أنه -رحمه الله- انتقل إلى السكن الذي وقعت فيه الجريمة، بعد أن غادر مسكنه القديم، إذ تخرج الطلاب الذين كانوا معه.

ووصف الشاب أن المسكن عبارة عن منزل يحتوى على 9 غرف، تؤجر كل غرفة لفرد واحد، ورغم أنه لم يشعر بالراحة في المسكن، إلا أنه اضطر للبقاء، بأنه لم يعثر على مسكن ملائم، كما أنه كان ينتظر أشهر قليلة قبل العودة.