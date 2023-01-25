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تستمر حتى صباح الغد.. تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية على 3 محافظات بالرياض

تستمر حتى صباح الغد.. تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية على 3 محافظات بالرياض

تستمر حتى صباح الغد.. تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار رعدية على 3 محافظات بالرياض
١١:٢٢:٥٦ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

 

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيه جديد لأهالي منطقة الرياض، بشأن التقلبات الجوية، خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، على كل من “الأفلاج، السليل، وادي الدواسر”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على محافظات، الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس بمشيئة الله.

تعليق الدراسة بالزلفي

وقبل ساعات، أشارت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ورود تنبيهات من الأرصاد، باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

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في سياق متصل، قررت إدارة تعليم الزلفي، تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع.

استمرار الدراسة عن بعد 

وذكرت عبر الحساب الرسمي على تويتر: “تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر ‎منصة مدرستي ،يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444 هـ لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس بـتعليم الزلفي”.

وفي الوقت نفسه، قالت إدارة تعليم الغاط، عبر الحساب الرسمي على تويتر: “حرصًا على سلامة الجميع، قد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) يوم غدٍ الخميس 4 رجب 1444هـ عبر ‎منصة مدرستي”.

وأوضحت أن التعميم يشمل جميع الطلبة والطالبات و منسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم الغاط.
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