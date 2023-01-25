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كيف يمكن لعملك أن يزيد من خطر الإجهاض؟
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كيف يمكن لعملك أن يزيد من خطر الإجهاض؟

كيف يمكن لعملك أن يزيد من خطر الإجهاض؟

كيف يمكن لعملك أن يزيد من خطر الإجهاض؟
٠٢:٥٤:٥٨ م، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعرض المرأة الحامل للإجهاض، والتي يُعتقد في معظم الأوقات أنها ناجمة عن أسباب تتعلق بالجنين، لكن الباحثين يكشفون أن وظيفة المرأة يمكن أن يكون لها دور في ذلك.

وكتب أطباء في مجلة الصحة المهنية في كوريا الجنوبية عن مخاطر ثلاث نتائج سلبية للحمل، وشمل الإجهاض والحمل خارج الرحم والحمل العنقودي (عندما تكون هناك مشكلة في البويضة الملقحة). وبحثوا أيضًا في “عدم وجود سجل للمواليد الحية”، والتي تضمنت حالات الإجهاض.

وكان خطر الإجهاض والحمل خارج الرحم والحمل العنقودي أعلى في النساء غير العاملات منه لدى النساء العاملات، بينما لم يكن هناك ولادة حية أكثر تواترا في النساء العاملات.

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المهن الأكثر تعرضًا للخطر

وعندما يتعلق الأمر بنوع الوظائف التي يعملن فيها هؤلاء النساء، وجد الخبراء أن العاملين في مجال الصحة والعمل الاجتماعي كن أكثر عرضة للإجهاض.

وكانت المخاطر أعلى أيضًا في اللواتي يعملن في التصنيع وتجارة الجملة/ التجزئة والتعليم ومهن الخدمات العامة/ الاجتماعية/ الشخصية.

وارتبطت وظائف التصنيع والعمل الصحي/ الاجتماعي بارتفاع مخاطر نتائج الإجهاض المبكرة مثل الإجهاض، مقارنة باللواتي يعملن في الوظائف المالية والتأمينية، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وتم إجهاض حوالي 500 طفل يوميًا في عام 2020 في المملكة المتحدة، وفقًا لبيانات جمعية فقدان الأطفال الخيرية “تومي”. ومن بين الحوامل اللواتي يعرفن أنهن حوامل، تنتهي حالة واحدة من كل ثماني حالات حمل بالإجهاض.

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النساء السود أكثر عرضة للإجهاض

ووجدت دراسة نُشرت في فبراير 2022 أن النساء السود أكثر عرضة للإجهاض بنسبة 40 في المائة مقارنة بالنساء البيض.

والنساء الآسيويات والسوداء لديهن معدلات أعلى من سكري الحمل، وبالتالي يمكن أن يكون لديهن مستويات سكر أعلى في الدم في بداية الحمل. ويمكن أن يكون أيضًا بسبب توازن البكتيريا في المهبل – والتي يمكن أن تختلف بين الأعراق المختلفة.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن الكثير من حالات الإجهاض يحدث قبل أن تدرك المرأة أنها حامل.

وتقول هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، إن الإجهاض يحدث لمرة واحدة لكن معظم النساء يحصلن على حمل ناجح في المستقبل.

وهناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل المخاطر، وتشمل:
تجنب التدخين وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات أثناء الحمل.
-الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل.
تناول نظام غذائي صحي وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

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الإجهاض الإجهاض والحمل خارج الرحم والحمل العنقودي الجنين المرأة الحامل مجلة الصحة المهنية في كوريا الجنوبية

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