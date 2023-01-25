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اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المنطقة بسبب تقلبات الطقس
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اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المنطقة بسبب تقلبات الطقس

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المنطقة بسبب تقلبات الطقس

اليوم.. تعليق الدراسة الحضورية في هذه المنطقة بسبب تقلبات الطقس
٠٩:٢٣:٥١ ص، الأربعاء، ٣ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الحالة المطرية الحادية عشرة، أعلنت عدة مناطق تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بسبب تقلبات الطقس.

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس حائل

كما قررت إدارة تعليم حائل، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارسها، على أن تستمر الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن الدراسة تستمر اليوم الأربعاء ٣ /٧ / ١٤٤٤هـ عبر منصة مدرستي “عن بعد” في جميع المدارس، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس حرصًا على سلامة الجميع.

الدفاع المدني يُحذر من أمطار على هذه المناطق

كما أصدرت المديرية تنبيهًا متقدمًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، أبرزها الرياض والقصيم والشرقية.

أمطار على الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

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