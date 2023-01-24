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10 نصائح مهمة للعاملين بمجال التسويق الإلكتروني
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10 نصائح مهمة للعاملين بمجال التسويق الإلكتروني

10 نصائح مهمة للعاملين بمجال التسويق الإلكتروني

10 نصائح مهمة للعاملين بمجال التسويق الإلكتروني
١١:٤٢:٥٢ م، الثلاثاء، ٢ رجب ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل تطور سوق العمل عالميا،  وظهور العمل عن بعد، واختلاف أساليب التسويق خلال الآونة الأخيرة، ازدادت أعداد العاملين بمجال التسويق الإلكتروني.

المعاملات عبر الإنترنت

وتعددت طرق ووسائل الدعاية الإلكترونية، مع توجه العالم  نحو إعطاء دور أكبر لإنجاز معاملات البيع والشراء عبر شركة الإنترنت.

يبرز التسويق الإلكتروني كأحد أهم وسائل تحقيق مبيعات أكبر على صعيد المنتجات أو حتى الخدمات والاستشارات في مختلف المجالات.

ونقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، أبرز 10 نصائح في التسويق الإلكتروني:

1- وضّح ميزات مُنتجك:

يجب أن توضّح ميزات مُنتجك عند عرضه عبر الإنترنت، وما السبب الذي يجعل منتجك أو خدمتك أفضل من تلك التي يقدمها منافسوك.

2-ا عرف مُتطلبات الجمهور المُستهدف:

من المهم أن تعرف لمن تبيع مُنتجك، وما هي مُتطلبات الجمهور المُستهدف واحتياجاته وتفضيلاته وسلوكياته، حسب “sawtberiut”.

3- استخدام تحسين محركات البحث SEO:

يتيح لك استخدام إستراتيجيات تحسين محركات البحث الحصول على المزيد من الزيارات إلى الموقع الإلكتروني الخاص بك. استخدم الكلمات المفتاحية المرتبطة بعملك أو مُنتجك لتحسين المحتوى في الموقع الإلكتروني.

4- حلّل وحسّن حملاتك التسويقية:

استخدم الأدوات الخاصة بتحليل الحملات التسويقية لتتبع أداء حملاتك التسويقية، وتحديد العناصر التي تحتاج إلى التحسين. واختبر حملاتك باستمرار وحسّنها للحصول على أفضل النتائج.

5- سوّق لمنتجك عبر البريد الإلكتروني:

استخدم برامج التسويق بالبريد الإلكتروني لإنشاء رسائل إخبارية حول آخر المُستجدات في المجال الذي تقدّمه، وحملات البريد الإلكتروني الآلية، وإرسال رسائل مُستهدفة إلى مجموعة معينة من العملاء.

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6- الدعاية على السوشيال ميديا:

يمكن استخدمها للتفاعل مع الجمهور، ومشاركة التحديثات والعروض الترويجية، وإشهار العلامة التجارية.

7- الإعلانات المدفوعة والشراكات:

يمكنك استخدم منصات مثل Google AdWords، وإعلانات فسبوك، وإعلانات إنستجرام للوصول إلى جمهورك المُستهدف.

ويمكنك أيضًا التسويق عبر الشراكة مع الأشخاص المؤثرين الذين يعملون في مجال مشابه لأعمالك للترويج لمنتجاتك أو خدماتك.

8- قدم محتوى تثقيفيا للجمهور:

إلى جانب المحتوى التسويقي شارك المحتوى المفيد في مجال عملك لتثقيف الجمهور، وجذبهم وبناء الثقة والمصداقية لعلامتك التجارية.

9- أنشئ موقعًا إلكترونيًا لأعمالك:

غالبًا ما يكون الموقع الإلكتروني الخاص بك هو نقطة الاتصال الأولى بينك وبين عملائك المحتملين.

10- وفّر خدمة عملاء ممتازة:

يعد تقديم خدمة عملاء ممتازة أمرًا ضروريًا للشركات عبر الإنترنت. يتضمن ذلك الإجابة السريعة عن الاستفسارات والشكاوى التي يقدمها العملاء.

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