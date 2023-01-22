“شؤون الحرمين” تكشف إحصائية التفويج منذ بداية العام الهجري

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قال الدكتور عبدالرحمن السديس الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين إن الرئاسة راعت في استقبال ضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين سلامته وسلامة تأديته للشعائر، وتكامل الخدمات للضيف.

وأضاف خلال انطلاق الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى : منذ أن يدخل المعتمر أو الزائر أو الحاج المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فهو يسير وفق خطط تنظيمية متكاملة مترابطة قد لا يعلم عنها،ولكن يشعر بها في سلامته وخدمته.

إحصائية التفويج

وتابع: بلغت إحصائية التفويج من بداية عام 1444 حتى الان أكثر من 100 مليون مصلٍ دخولا وخروجا إلى المسجد الحرام بتكرار مرات الدخول والخروج. وكذلك في خدمات التنقل بالعربات، فقد تمت خدمة أكثر من مليون ونصف ضيف خلال عام واحد”.

وواصل: “عزَّزت الرئاسة جهودها في إثراء التجربة الدينية والثقافية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن بتوفيرها المرشدين والمترجمين على مدار السَّاعة. بدأناها عام 1435هـ بـ4 لغات، كانت الإحصائية 3 ملايين مستفيد، حتى بلغنا بفضل الله عام 1443 (274) مليون مستفيد وبـ 14 لغة عالمية”.

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