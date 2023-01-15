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سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات عند 3.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات عند 3.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات عند 3.5 مليار ريال
٠٥:٠٧:٣٧ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع “مؤشر السوق السعودي” في جلسة اليوم الأحد بنسبة 0.2 %، وأنهى تعاملاته مغلقا عند 10727 نقطة (- 17 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال، بحسب “أرقام”.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة طفيفة عند 77.80 ريال (- 0.1 %) ، وسط تداولات بلغت نحو 4 ملايين سهم، وكان المصرف قد أعلن عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.25 ريال للسهم عن العام 2022.

تراجع أسهم أرامكو ومجموعة تداول

في الوقت نفسه، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 32.10 ريال، وتراجعت أسهم “مجموعة تداول” و”سدافكو” و”سلوشنز” و”إكسترا” و”كيان السعودية” و”اتحاد اتصالات” و”بترو رابغ” و”أسمنت ينبع”، بنسب تتراوح بين 1 و2 %، وأغلق سهم “دله الصحية” عند 138.80 ريال (- 3 %).

ارتفاع أسهم الأهلي السعودي ومصرف الإنماء

يأتي هذا فيما، أنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”مصرف الإنماء” و”أسواق العثيم” و”السعودي الفرنسي” و”أسمنت اليمامة”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

كما تصدرت أسهم “وفرة” و”صناعة الورق” و”أنابيب السعودية”، ارتفاعات اليوم بأكثر من 5%.

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