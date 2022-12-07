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رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية في الرياض فرصة اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة
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رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية في الرياض فرصة اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة

رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية في الرياض فرصة اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة

رئيس الوزراء العراقي: القمة العربية الصينية في الرياض فرصة اقتصادية كبيرة للعراق والمنطقة
٠١:٣٩:٥٦ م، الأربعاء، ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: إن مشاركة العراق بالقمة العربية – الصينية لها أهمية خاصة بوصفها مناسبة لمشاركة رؤية حكومته الاقتصادية الجديدة مع العرب والخليجيين تحديدًا.

دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري

وأضاف السوداني في تصريح صحفي اليوم أن قمة الرياض تأتي تزامنًا مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة وهي مناسبة مهمة وكبيرة، مفيدًا بأن القمة العربية – الصينية دعوة صريحة للتكامل الاقتصادي والاستثماري بين العراق ودول الجوار، وأن العراق يتطلَّع إلى اقتباس تجارب الصين الناجحة في مجالات مختلفة أهمها مكافحة الفقر.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن العراق سيكون منطقة تلاق وتكامل بين الشرق والغرب، لاسيما وأن موقعَه الإستراتيجي يمنحه الحق بلعب دورٍ كبير ومهم.

حضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية

وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع جمهورية الصين الشعبية، سيتضمن برنامج الزيارة حضور فخامة رئيس الصين «للتعاون والتنمية»، و«قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)»، وذلك بمشاركة 30 قائدًا من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

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