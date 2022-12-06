عمره 6 أشهر.. هل يلزم جواز سفر له للخروج من المملكة؟ «الجوازات» ترد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الشروط الخاصة بسفر الأطفال الرضع إلى خارج المملكة، وذلك ردًا على سؤال من مواطن يقول إن ابنه يبلغ 6 أشهر، فهل يلزمه جواز سفر حال السفر خارج المملكة؟

وقال صاحب السؤال إنه حاول عن طريق منصة “أبشر” ولم يستطع التوصل إلى نتائج بهذا الخصوص، والتي وجهته بدورها إلى إصدار جواز السفر من خلال الدخول على الهوية الرقمية عبر الرابط المرفق http://absher.sa واختيار أفراد الأسرة – خدمات – خدمة إصدار الجواز الالكتروني لأفراد الأسرة.

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الشروط الخاصة بسفر المواطنين إلى خارج المملكة

وحين طالب صاحب الاستفسار عن إصدار جواز لنجله، أحالته إلى المديرية العامة للجوازات والتي أفادته بدورها بالكشف عن الشروط الخاصة بسفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي توضح صلاحية الجواز، ومدة الإقامة الوطنية.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج تتضمن أن يكون تبقى على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وأن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت “الجوازات” إلى أن الهوية الوطنية في “أبشر- توكلنا” لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة، ويجب إحضار أصل البطاقة وسجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

وأوضحت أن الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر، ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر لبقية الدول، فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الألية.

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الاشتراطات الصحية للراغبين بالسفر إلى خارج المملكة

وأكدت “الجوازات” أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، تتضمن تلقي 3 جرعات من لقاح كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة التي تحددها وزارة الصحة، أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا”.

وفيما يخص الفئة العمرية من 16 عامًا حتى 12 عامًا يشترط الحصول على جرعتين من اللقاح.