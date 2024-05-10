الجمعة 2 ذو القعدة .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت
الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 2 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 10
مايو 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 2 ذو القعدة 1445هـويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:28 دقيقة،
بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:16 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:45 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 2 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:21
المدينة – 4:15
الرياض – 3:46
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:36
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:50
المدينة – 6:56
الرياض – 6:28
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:20
المدينة – 8:26
الرياض – 7:58