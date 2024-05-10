الجمعة 2 ذو القعدة .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 2 ذو القعدة 1445 هجرية، الموافق 10 مايو 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 2 ذو القعدة 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:28 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:47.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:16 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:45 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 2 ذو القعدة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:21المدينة – 4:15الرياض – 3:46○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:18الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:36المدينة – 3:44الرياض – 3:16○ موعد أذان المغربمكة – 6:50المدينة – 6:56الرياض – 6:28○ موعد أذان العشاءمكة – 8:20المدينة – 8:26الرياض – 7:58