رئيس أرامكو: 3 عوامل تساعد قطاع الكيميائيات على إنتاج مواد متطورة

تواصل – واس:

أكّد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أمام عدد من قادة قطاع الكيميائيات أن تحول الطاقة العالمي يستلزم حدوث تحول عالمي موازٍ في إنتاج المواد التي تستخدم في قطاعات الإنشاء والتصنيع، وهو ما يمكن تسميته “تحول المواد.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” الذي ينعقد للمرة الأولى في المملكة وتحتضنه مدينة الرياض.

وطرح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، فكرة “تحول المواد”، مشيرًا إلى أن هناك فرصة كبرى لقطاع الكيميائيات في المملكة ومنطقة الخليج وحول العالم لأن يضطلع بدورٍ كبيرٍ في إنتاج مواد متطورة.

وحدد رئيس أرامكو 3 جوانب يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة وهي:

1- تسريع جهود العمل ووتيرته لإنتاج مواد جديدة تستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء والتصنيع وتكون أكثر قوة واستدامة ومادتها الخام من البوليمرات مع تقليل تكلفة إنتاجها بحيث تكون منافسة في الأسعار.

2- إنشاء مركز لأبحاث وتطوير المواد الجديدة في المملكة لزيادة حدود الابتكار من خلال التعاون العالمي.

3- توجد فرصة للاستمرار والنمو في قطاع الكيميائيات مع توفر الوقود والمواد الخام وجود بنية تحتية داعمة على نطاق واسع.

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