الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاعرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاعرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاعرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاعرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية
٠١:٠٥:٠٥ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في للعمل في جدة.

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وفيما يلي الشروط وطريقة التقديم:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- باحث ما بعد الدكتوراه (الرياض):

– دكتوراه في عدد من التخصصات :
1 -الإحصاء الحيوي
2 -علماء الأوبئة
3 -علم الوراثة
4 -علم الأحياء الحسابي
5 -علم الجراثيم
6 -علم الفيروسات
7 -التحليل الصيدلاني
8 -علم المناعة
9 -أبحاث السرطان
10 – الكيمياء الطبية
11 – طب النانو
(التخصصات المذكورة أعلاه مطلوبة بشكل أساسي)
الخبرة العملية: سنة واحدة (1) خبرة في البحث الطبي – مفضل

2 – أخصائي استقطاب مواهب أول (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.
3- مساعد وحدة طبية ثاني (الرياض):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
4- مسؤول إداري (جدة):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة في الأعمال الإدارية.
– لغة إنجليزية.

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طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم : ( اضغط هنا )

 

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