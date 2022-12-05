الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة»: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء
5 عوامل وظيفية تحرمك من النوم الجيد.. تعرف عليها
مجددًا.. الأمن الإيراني يختطف 20 متظاهرًا في هجوم على مدينة مورموري
مصرع 14 شخصًا جراء فيضان نهر في جنوب إفريقيا
عاجل.. القبض على وافدَيْن بحوزتهما 12 كيلو جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر
بريطانيا تختبر أول غواصة عسكرية مُسيّرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة»: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء
١٢:٤٢:٢٢ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 59 حالة، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 825859 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813357 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9474 حالة وفاة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة، ووفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة شفاء

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
«مكافحة المخدرات»: المبالغة في صرف الأدوية الخاضعة للرقابة مخالفة عواقبها وخيمة

«مكافحة المخدرات»: المبالغة في صرف الأدوية الخاضعة للرقابة مخالفة عواقبها وخيمة

٠٧:٠٨ م، الجمعة، ١٩ مايو ٢٠١٧
ماذا قال وزير الموارد البشرية أمام وزراء العمل بمجموعة العشرين في إندونيسيا؟

ماذا قال وزير الموارد البشرية أمام وزراء العمل بمجموعة العشرين في إندونيسيا؟

٠٧:١٠ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
خبير طقس: الغبار الزهري يضرب هذه المناطق الآن ويصل الرياض مساءً

خبير طقس: الغبار الزهري يضرب هذه المناطق الآن ويصل الرياض مساءً

٠٣:٣٧ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
بعد السماح بتجنيد النساء.. فضائح جنسية تضرب غواصات البحرية البريطانية

بعد السماح بتجنيد النساء.. فضائح جنسية تضرب غواصات البحرية البريطانية

٠٩:١٧ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *