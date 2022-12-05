«الصحة»: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 59 حالة، وحالتي وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 825859 حالة.

حالات التعافي

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 813357 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 9474 حالة وفاة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة، ووفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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