«التأمينات الاجتماعية»: تحدد حالات السماح بتمديد فترة استحقاق الوريث من المعاش

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تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية مع سؤال أحد المستفيدين، والذي تساءل فيه “الوريث المستفيد من معاش الورثة إذا بلغ الـ23 وما يدرس.. ينقطع عنه المعاش تلقائي؟”.

ورد حساب “العناية بالعملاء”، قائلاً: يمدد سن الاستحقاق للوريث (الابن) في نظام التأمينات الاجتماعية إلى سن 26 سنة، إذا كان الوريث طالبًا ويُكمل دراسته، وعند بلوغ سن 26 بالتاريخ الهجري يتوقف صرف الاستحقاق ويلزم إرفاق تعريف دراسي سنويًا من سن 21 سنة إلى 26 سنة إذا كان الابن (الوريث) حالته طالب.

وفي وقت سابق، دشن تطبيق “توكلنا” خدمات جديدة لمستفيدي التأمينات الاجتماعية، عبر خدمة تجويد البيانات للتأمينات الاجتماعية في “توكلنا خدمات”.

الخدمات الجديدة المقدمة عبر التطبيق

-استعراض ملخصات الخبرات السابقة النشطة وغير النشطة.

-عرض مدد الاشتراك وبيانات الأجور.

-طلب تعديل مدد الاشتراك.

-بطاقة عمل تحتوي بيانات المستفيد.

ويهدف تطبيق “توكلنا خدمات” إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات أعلنت آلية وطريقة معرفة رقم المشترك في نظام التأمينات بكل سهولة.

جاء ذلك في رد من حساب العناية بالعملاء، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية معرفة رقم المشترك.

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